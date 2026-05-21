Un terremoto di forte intensità ha scosso Napoli, causando il panico tra i residenti. Una coppia ha deciso di lasciare immediatamente l’abitazione con la loro neonata, dopo aver sentito un forte boato e aver percepito la casa tremare. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali conseguenze o sui danni materiali, ma la fuga dei genitori indica una situazione di emergenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per verificare le condizioni e l’eventuale presenza di altri coinvolti.

Un forte boato, la casa che trema e due giovani genitori che prendono la loro figlioletta e scappano. È quanto ripreso dalle telecamere installate all'interno di un'abitazione ad Arco Felice, zona residenziale di Pozzuoli. Nelle immagini si vedono Martina Tirino e il marito Antonio Gargiulo correre verso la porta di casa con la loro bambina di appena due mesi in braccio. «Siamo stati svegliati nel sonno - racconta Martina - è stato terribile. Ho preso mia figlia dalla cula e siamo scappati a casa di mia zia». La coppia, dopo la scossa di magnitudo 4.4 che alle 5:50 di questa mattina ha colpito i Campi Flegrei, ha lasciato la propria abitazione trovando riparo altrove. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Terremoto a Napoli, una coppia scappa con neonata dopo la forte scossa

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