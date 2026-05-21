Terremoto a Napoli scossa di magnitudo 4.4 Scuole chiuse a Pozzuoli Bacoli e Quarto

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di magnitudo 4.4 ha colpito l’area di Napoli giovedì mattina, causando paura tra i residenti e la chiusura delle scuole in alcune località vicine. L’evento sismico, avvenuto alle 5.50, ha fatto seguito a uno sciame di scosse che dura da diverse ore, con una prima scossa persistente di diversi minuti. La zona interessata si trova tra Pozzuoli, Bacoli e Quarto, dove sono state adottate misure di sicurezza nelle scuole e sono stati segnalati danni minori.

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Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito all'alba di oggi, giovedì 21 maggio 2026, l'area dei Campi Flegrei ed è stata avvertita non soltanto in tutta la città di Napoli, ma anche in molti comuni della provincia, provocando il crollo di una colonna dell'arco sul Belvedere Maurizio Valenzi a Baia. La prima scossa è stata registrata dalle 5.50 con epicentro in mare, secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 2 chilometri dal comune di Bacoli e 5 chilometri da Monte di Procida, a una profonda di 3 chilometri. Stando a quanto descritto sui social network da alcuni residenti nell'area, la scossa non è stata soltanto intensa, ma è durata anche diversi minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Forte scossa di terremoto a Napoli magnitudo 4.4: scuole chiuse a Pozzuoli, Quarto e Bacoli

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