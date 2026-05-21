Terremoto a Napoli alle 5.50 magnitudo 4.4 | scuole chiuse a Pozzuoli Quarto e Bacoli

Alle 5.50 del 21 maggio 2026, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nel territorio di Napoli. La scossa è stata avvertita in tutta la città e in vari comuni della provincia. In seguito all’evento, sono state disposte la chiusura delle scuole a Pozzuoli, Quarto e Bacoli. Nessun danno è stato segnalato finora, e le autorità stanno monitorando la situazione. La popolazione ha reagito con timore e si sono registrate alcune chiamate alle forze di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui