Terremoto a Napoli alle 5.50 magnitudo 4.4 | scuole chiuse a Pozzuoli Quarto e Bacoli
Alle 5.50 del 21 maggio 2026, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nel territorio di Napoli. La scossa è stata avvertita in tutta la città e in vari comuni della provincia. In seguito all’evento, sono state disposte la chiusura delle scuole a Pozzuoli, Quarto e Bacoli. Nessun danno è stato segnalato finora, e le autorità stanno monitorando la situazione. La popolazione ha reagito con timore e si sono registrate alcune chiamate alle forze di soccorso.
Forte scossa di terremoto a Napoli alle 5.50 del 21 maggio 2026 avvertita in città e in diversi comuni della provincia. Moltissime le persone svegliate sin dalle prime ore del mattino a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Un terremoto di magnitudo minore 2.8 ha colpito vicino a Pozzuoli, Napoli, Campania, Italia oggi, 1
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