Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei con scossa di magnitudo 4,4 lunghissima | scuole chiuse in vari comuni

Da virgilio.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 4,4 si è verificato nei Campi Flegrei, con una scossa considerata molto lunga. L’evento sismico è stato avvertito anche a Napoli e nelle zone limitrofe, causando preoccupazione tra la popolazione. Sono state adottate misure di sicurezza e alcune scuole in diversi comuni sono state chiuse in via precauzionale. La sequenza sismica è ancora in corso e le autorità monitorano attentamente la situazione. Nessun danno grave è stato segnalato finora.

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Una forte scossa di terremoto è stata registrata nei Campi Flegrei all’alba, alle 5:50. L’Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.4. Alle 5:57 si è verificata una seconda scossa, di magnitudo 2.1, ed è in corso uno sciame sismico. Il sisma è stato avvertito a Napoli e in altre zone della provincia. Scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto. Terremoto all'alba nei Campi Flegrei L'epicentro e la durata "lunghissima" Scossa avvertita a Napoli, scuole chiuse in zona rossa I danni del terremoto agli difici: "Sgomberi a breve" La zona sismica dei Campi Flegrei Terremoto all’alba nei Campi Flegrei Pochi minuti prima delle sei di mattina di giovedì 21 maggio una scossa di terremoto di forte intensità ha svegliato tutta la zona di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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