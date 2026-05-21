Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei con scossa di magnitudo 4,4 lunghissima | scuole chiuse in vari comuni

Un terremoto di magnitudo 4,4 si è verificato nei Campi Flegrei, con una scossa considerata molto lunga. L’evento sismico è stato avvertito anche a Napoli e nelle zone limitrofe, causando preoccupazione tra la popolazione. Sono state adottate misure di sicurezza e alcune scuole in diversi comuni sono state chiuse in via precauzionale. La sequenza sismica è ancora in corso e le autorità monitorano attentamente la situazione. Nessun danno grave è stato segnalato finora.

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