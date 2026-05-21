Terremoto a Napoli forte scossa magnitudo 4.4 all' alba | Un boato e le case tramavano

Alle prime luci dell'alba, alle 5.51, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita a Napoli e nei comuni limitrofi dell'area flegrea e occidentale. La terra ha tremato con un forte boato, causando timore tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni significativi, ma molte persone sono uscite dalle abitazioni per la paura. La Protezione Civile ha avviato le verifiche nelle zone interessate.

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