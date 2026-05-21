Terremoto a Napoli forte scossa magnitudo 4.4 all' alba | Un boato e le case tramavano
Alle prime luci dell'alba, alle 5.51, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita a Napoli e nei comuni limitrofi dell'area flegrea e occidentale. La terra ha tremato con un forte boato, causando timore tra la popolazione. Non sono stati segnalati danni significativi, ma molte persone sono uscite dalle abitazioni per la paura. La Protezione Civile ha avviato le verifiche nelle zone interessate.
Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.51, e nei vicini comuni dell'area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si sono. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5
Sullo stesso argomento
L’Italia svegliata dal terremoto, forte scossa all’alba: magnitudo 4.5Una scossa di terremoto ha interessato la Sicilia orientale alle 07:05 di questa mattina.
Terremoto nei Campi Flegrei a Napoli con scossa di magnitudo 2,4, "sentito un boato"Napoli, nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei all’alba, con una magnitudo registrata di 2,4: la paura dei cittadini sui social.
Forte scossa di terremoto a Napoli alle 5.50 facebook
Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli alle 5.50 di oggiBrusco risveglio questa mattina nei Campi Flegrei: una forte scossa di terremoto si è registrate nell'area intorno alle 5.50 di oggi, giovedì 21 maggio. L'evento sismico è stato intenso, dal momento c ... fanpage.it
Terremoto, forte scossa a Napoli alle 5.50Terremoto a Napoli, Una forte scossa di terremoto con magnitudo ancora da quantificare è stata avvertita distintamente dalla popolazione alle 5.50 di giovedì 21 maggio. leggo.it
#terremotogiappone - Results on X | Live Posts & Updates x.com