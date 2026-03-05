Terremoto nei Campi Flegrei a Napoli con scossa di magnitudo 2,4 sentito un boato

Nella zona dei Campi Flegrei a Napoli si è verificata una scossa di terremoto alle prime ore del mattino, con una magnitudo di 2,4. La terra ha tremato e alcune persone hanno riferito di aver udito un boato. La scossa è stata avvertita in diversi quartieri e si sono registrate alcune reazioni di paura tra i residenti. Non ci sono ancora segnalazioni di danni o feriti.

Napoli, nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei all'alba, con una magnitudo registrata di 2,4: la paura dei cittadini sui social. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata oggi 5 marzo alle ore 5.04 nell'area dei Campi Flegrei. L'epicentro è stato localizzato ad Arco Felice, nel golfo di Pozzuoli, a circa 3 km di profondità. Il sisma, di natura bradisismica, è stato rilevato dalla rete dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.