L’Italia svegliata dal terremoto forte scossa all’alba | magnitudo 4.5

Questa mattina alle 07:05, in Sicilia orientale, si è registrata una scossa di terremoto con magnitudo stimata intorno a 4.5. La terra ha tremato in diverse zone della regione, causando timori tra la popolazione e danni a strutture che sono ancora da valutare. Non sono stati segnalati feriti o conseguenze gravi al momento.

Una scossa di terremoto ha interessato la Sicilia orientale alle 07:05 di questa mattina. L'evento sismico, con magnitudo stimata intorno a 4.7, è stato avvertito in modo chiaro in diverse aree della provincia di Catania, causando un brusco risveglio e momenti di apprensione tra i residenti. Secondo le prime informazioni tecniche, il sisma si è sviluppato a una profondità di circa 14 chilometri, un dato che contribuisce a spiegare la percezione netta della scossa in superficie. Le verifiche e gli aggiornamenti vengono effettuati tramite i canali ufficiali di monitoraggio. L'epicentro è stato localizzato a Paternò, nel territorio della Sicilia orientale, in provincia di Catania.

Terremoto all’alba tra Calabria e Sicilia: forte scossa di magnitudo 5.1 nel Mar Ionio, svegliate migliaia di personeUna forte scossa di terremoto ha colpito il Sud Italia alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 10 gennaio 2026, generando paura e numerose...

Terremoto: lieve scossa all’alba, epicentro a Casamassima Magnitudo 2L'articolo Terremoto: lieve scossa all’alba, epicentro a Casamassima Magnitudo 2 proviene da Noi Notizie.

TERREMOTO FORTE SCOSSA NEL CENTRO ITALIA: GRANDE PAURA PER LA POPOLAZIONE. MAGNITUDO 3.8

