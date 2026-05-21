Terremoto a Napoli alle 5.50 magnitudo 4.4 | scuole chiuse a Pozzuoli

Nella mattinata del 21 maggio 2026, alle 5.50, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nel territorio di Napoli. La scossa è stata avvertita in tutta la città e in diversi comuni limitrofi. In seguito all’evento, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole a Pozzuoli. Nessuna notizia di danni o feriti è stata ancora comunicata ufficialmente. La protezione civile monitora la situazione e invita alla prudenza.

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