Terremoto a Napoli alle 5.50 magnitudo 4.4 | scuole chiuse a Pozzuoli

Da ilmattino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 21 maggio 2026, alle 5.50, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nel territorio di Napoli. La scossa è stata avvertita in tutta la città e in diversi comuni limitrofi. In seguito all’evento, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole a Pozzuoli. Nessuna notizia di danni o feriti è stata ancora comunicata ufficialmente. La protezione civile monitora la situazione e invita alla prudenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Forte scossa di terremoto a Napoli alle 5.50 del 21 maggio 2026 avvertita in città e in diversi comuni della provincia. Moltissime le persone svegliate sin dalle prime ore del mattino a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

terremoto a napoli alle 550 magnitudo 44 scuole chiuse a pozzuoli
© Ilmattino.it - Terremoto a Napoli alle 5.50, magnitudo 4.4: scuole chiuse a Pozzuoli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Un terremoto di magnitudo minore 2.8 ha colpito vicino a Pozzuoli, Napoli, Campania, Italia oggi, 1

Video Un terremoto di magnitudo minore 2.8 ha colpito vicino a Pozzuoli, Napoli, Campania, Italia oggi, 1

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 4.5 alle pendici dell’Etna: avvertito in 3 province. Scuole chiuse in molti comuni

Nuovo terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e NapoliUna nuova, intensa scossa è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei, dove dal primo pomeriggio odierno è in corso uno sciame sismico.

terremoto a napoli alleTerremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli alle 5.50 di oggiBrusco risveglio questa mattina nei Campi Flegrei: una forte scossa di terremoto si è registrate nell'area intorno alle 5.50 di oggi, giovedì 21 maggio. L'evento sismico è stato intenso, dal momento c ... fanpage.it

terremoto a napoli alleTerremoto, forte scossa a Napoli alle 5.50Terremoto a Napoli, Una forte scossa di terremoto con magnitudo ancora da quantificare è stata avvertita distintamente dalla popolazione alle 5.50 di giovedì 21 maggio. leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web