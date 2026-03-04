Terremoto di magnitudo 4.5 alle pendici dell’Etna | avvertito in 3 province Scuole chiuse in molti comuni

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata mercoledì alle 7.05 alle pendici dell’Etna, coinvolgendo tre province della regione. L’evento sismico è stato avvertito in diversi comuni, portando alla chiusura di numerose scuole. Non sono stati segnalati danni o feriti finora. La popolazione ha percepito chiaramente il movimento durante le prime ore del mattino.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata mercoledì mattina alle 07.05 alle pendici dell’Etna. La scossa è stata nettamente avvertita in almeno tre province della Sicilia Orientale: Catania, Messina e Siracusa. Il sisma è stato registrato dalla sala operativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. È stato localizzato invece a quattro chilometri di profondità l’epicentro, registrato sull’Etna, più precisamente a nord-ovest di Ragalna. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha annunciato che le scuole resteranno chiuse in via precauzionale nel capoluogo, per permettere i sopralluoghi alle strutture che ospitano gli istituti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

