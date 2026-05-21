Terremoto a largo di Bacoli | scossa 4.4 danni e paura

Nella zona al largo di Bacoli si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. La terra ha tremato poco prima delle ore 14, causando timori tra la popolazione locale. Il sindaco ha convocato il Centro operativo comunale e ha comunicato che non sono stati segnalati danni strutturali significativi. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini a mantenere attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali. Nessun ferito è stato riportato finora.

Scossa di terremoto magnitudo 4.4 al largo di Bacoli: il sindaco Della Ragione rassicura i cittadini e attiva il Centro operativo comunale. Momenti di paura a Bacoli, dove una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, tra le più forti degli ultimi anni, ha avuto epicentro in mare, al largo della costa. A rassicurare la popolazione è stato il sindaco Josi Della Ragione, che ha aggiornato i cittadini con un post dettagliato sui social. Scossa forte, epicentro in mare. Il primo cittadino ha chiarito subito la natura del fenomeno: “L’epicentro è stato in mare, al largo della nostra costa. E la scossa ha avuto magnitudo 4.4. Tra le più importanti in questi ultimi anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Terremoto in Romagna: due scosse ravvicinate, paura e Gente in Strada

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