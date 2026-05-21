Paura a Napoli forte scossa di terremoto all' alba Scuole chiuse a Bacoli e Pozzuoli

Da ilgiornale.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte scossa di terremoto si è verificata all’alba in provincia di Napoli, con epicentro nei Campi Flegrei. La magnitudo rilevata è stata di 4.4, una delle più elevate dall’inizio del bradisismo in quella zona. La scossa è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo campano e in altre località vicine. A seguito dell’evento, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole nelle città di Bacoli e Pozzuoli. Non sono stati segnalati danni ai edifici o feriti.

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Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, la scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 km. In molte zone le persone si sono riversate in strada. Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, in un post su Facebook ha annunciato la chiusura delle scuole pubbliche a Bacoli, con verifica delle strutture. "È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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