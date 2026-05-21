Terremoti Campi Flegrei l' Ingv annuncia la conclusione dello sciame sismico

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha annunciato che lo sciame sismico iniziato alle 5:50 del 21 maggio 2026 nell’area dei Campi Flegrei si è concluso. La sequenza di scosse è durata diverse ore e ha coinvolto la regione interessata. Non sono stati segnalati danni o feriti. La regione rimane sotto osservazione per eventuali nuove attività sismiche. La comunicazione ufficiale conferma la fine delle attività sismiche temporanee registrate in questa zona.

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