Campi Flegrei terremoto nella notte e sciame sismico | la situazione

Nella notte, nella zona dei Campi Flegrei, si sono verificate due scosse di terremoto. La regione, situata nella provincia di Napoli, è stata interessata da uno sciame sismico che ha coinvolto diverse aree. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno invitato la popolazione alla calma. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti fino a questo momento.

Due scosse di terremoto si sono verificate nella notte nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Il primo terremoto, di magnitudo 3.3, è avvenuto alle 4.32 a una profondità di 2 km con epicentro localizzato dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv nei pressi della Solfatara, nel comune di Pozzuoli. Il secondo terremoto, di magnitudo 2.6, è avvenuto alle 4.38, sempre a una profondità di 2 km e nella zona della Solfatara. La scossa è stata avvertita dalla popolazione nei comuni flegrei e anche a Napoli, in particolare nei quartieri occidentali. Non risultano danni a persone o cose. DATI #RIVISTI #terremoto Md 2.6 ore 04:38 IT del 07-04-2026 a Campi Flegrei Prof= 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Campi Flegrei, terremoto nella notte e sciame sismico: la situazione Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.3 nella notte e in corso sciame sismico Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.6 nella notte e in corso sciame sismico Campi Flegrei in forte pressione! Temperature record e sciame sismico | 12/11/2025 Temi più discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 nella notte: il sisma avvertito in diversi quartieri di Napoli; Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 nella notte: nuovo sciame sismico; Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Cinque scosse di terremoto nei Campi Flegrei nelle ultime 24 ore. Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei nella notte: la più forte di magnitudo 3,3Due scosse consecutive hanno colpito l'area vulcanica nei pressi di Napoli. Segnalato anche intenso odore di zolfo prima dell'evento sismico ... ilfattoquotidiano.it Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,3 avvia nuovo sciame sismico: Puzza di zolfoNuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: diverse scosse di terremoto nell'area di Napoli, la più forte di magnitudo 3.3 ... virgilio.it Comunicato di aggiornamento n. 2 Dalle ore (UTC) 02:32 (04:32 LT) del 07/04/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 16 terremoti con magnitudo Md = - facebook.com facebook