Oggi alle 16 si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nei Campi Flegrei. Si tratta dell'ultima di una serie di eventi sismici che interessano l'area da alcuni giorni. Le autorità monitorano la situazione e non sono stati segnalati danni significativi o feriti al momento. La zona rimane sotto osservazione per eventuali ulteriori scosse e aggiornamenti.

Napoli, 8 aprile 2026 - Ancora terremoto ai Campi Flegrei: una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 16.48. Ad una profondità di 1 km, la scossa è stata avvertita dalla popolazione. Da qualche ora è in atto uno sciame sismico: alle ore 15.32 si è registrata un'altra scossa di magnitudo 1.1, alle 15.19 di 1.7 e alle 14.38 di 2.3. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi, cui hanno partecipato la direttrice dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, la Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione Civile, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni di Napoli, Bacoli e Monte di Procida, i vigili del fuoco, le forze di polizia e l'Asl Napoli 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Terremoto Campi Flegrei magnitudo 3.4, in atto sciame sismico

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Campi Flegrei, scossa prima dell’alba di magnitudo 3.3: sciame sismico in corsoNelle prime ore di oggi, una nuova scossa di terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei.

Il numero di terremoti nei Campi Flegrei continua ad aumentare senza sosta.

Temi più discussi: Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 3,3: sciame sismico ai Campi Flegrei; Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 nella notte: il sisma avvertito in diversi quartieri di Napoli; Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei oggi 7 aprile, avvertite anche a Napoli; Terremoto Campi Flegrei, doppia scossa nella notte: eventi nell’area di Monte Olibano.

Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.4 avvertita nel NapoletanoSecondo le rilevazioni dell’INGV, il sisma si è verificato alle ore 16:48 con una magnitudo di 3.4. L’evento è stato localizzato a una profondità molto superficiale, circa 0.9 chilometri, ... agro24.it

Nuovo terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e NapoliUna nuova, intensa scossa è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei, dove dal primo pomeriggio odierno è in corso uno sciame sismico ... fanpage.it

Un terremoto di magnitudo Md 3.4 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 08-04-2026 16:48:57 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8242, 14.1328 ad una profondità di 1 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa ING - facebook.com facebook

Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tornano a tremare: "Un forte odore di zolfo in strada" x.com