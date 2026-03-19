Terranuova Bracciolini Scrittori e scrittrici a kilometro 0 al via l’edizione 2026

A Terranuova Bracciolini è stata avviata l’edizione 2026 di “Scrittori e scrittrici a kilometro 0”, un’iniziativa promossa dal Comune per mettere in luce autori e autrici locali. L’obiettivo è incentivare la lettura tra la popolazione e sostenere le realtà letterarie del territorio. La manifestazione si rivolge a tutte le età e coinvolge diverse attività legate alla scrittura e alla promozione culturale.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Il Comune di Terranuova Bracciolini rinnova anche per il 2026 l’iniziativa “Scrittori e scrittrici a kilometro 0”, progetto dedicato alla valorizzazione degli autori e delle autrici locali e alla promozione della lettura come strumento di coesione sociale. Gli incontri, ospitati alla biblioteca comunale Le Fornaci, si terranno nei mesi di maggio e ottobre, in concomitanza con le campagne nazionali “ Il Maggio dei Libri” e “Ad ottobre piovono libri”. Il format prevede momenti di dialogo e confronto tra autori, autrici e cittadini, in un contesto informale e partecipato. «Scrittori e scrittrici a kilometro 0 rappresenta un’importante occasione di incontro e condivisione con la comunità – dichiara l’assessora alla cultura Sara Grifoni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova Bracciolini, “Scrittori e scrittrici a kilometro 0” al via l’edizione 2026 Articoli correlati Leggi anche: “Io come una farfalla” il 27 febbraio al teatro Le Fornaci di Terranuova Bracciolini A Terranuova Bracciolini teatro e solidarietàArezzo, 16 marzo 2026 – Una serata di teatro all’insegna del divertimento e della solidarietà. Aggiornamenti e notizie su Terranuova Bracciolini Temi più discussi: Scrittori in circolo. Giovedì alla Ginestra incontro con lo scrittore Enrico Galiano; Concorsi canori, danza al Petrarca e a Semillita. Gli eventi di oggi; Cappuccetto rosso apre la primavera dello Spina col sorriso; Scrittori in circolo, allla Ginestra di Montevarchi arriva Lorenza Gentile con il romanzo La volta giusta. Terranuova celebra la primavera con l’11ª Fiera nazionale degli uccelliEsposizione di uccelli esotici, animali da cortile, eccellenze enogastronomiche, orto florovivaismo, mercato dell’artigianato ... msn.com Teatro e solidarietà a Terranuova Bracciolini: sabato in scena Ma icché gli farò alle donneIl ricavato sarà devoluto a sostegno della lotta ai tumori al seno tramite l’A.N.D.O.S. Odv – Comitato del Valdarno Aretino. msn.com Domani alle ore 17:30, presso la Sala Verdi in Via Verdi a Terranuova Bracciolini. GUARDA QUI - facebook.com facebook