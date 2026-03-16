A Terranuova Bracciolini teatro e solidarietà

A Terranuova Bracciolini si è svolta una serata dedicata al teatro e alla solidarietà, con la partecipazione di attori locali e pubblico. L’evento ha avuto luogo in una sala del centro cittadino, attirando numerose persone interessate a sostenere iniziative benefiche. Durante la serata sono stati rappresentati diversi spettacoli teatrali, con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause sociali.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Una serata di teatro all’insegna del divertimento e della solidarietà. Sabato 21 marzo alle ore 21 all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini debutta “Ma icché gli farò alle donne”, nuova produzione dell’Associazione Paro Paro inserita nella stagione teatrale 202526. Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno della lotta ai tumori al seno. L’evento, patrocinato dal Comune di Terranuova Bracciolini, segna il ritorno alla regia di Claudio Ermini dopo il successo dello scorso anno con lo spettacolo “Per disgrazia ricevuta”, che aveva fatto registrare il tutto esaurito. Ancora una volta l’Associazione Paro Paro sceglie il vernacolo fiorentino di Mario Marotta per offrire al pubblico una serata di puro divertimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Terranuova Bracciolini teatro e solidarietà Articoli correlati Leggi anche: “Io come una farfalla” il 27 febbraio al teatro Le Fornaci di Terranuova Bracciolini Terranuova Bracciolini (AR), docente e studente con disabilità insieme in aulaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani guarda con particolare attenzione e sincero apprezzamento alla significativa... Contenuti e approfondimenti su Terranuova Bracciolini Temi più discussi: Enzo Iacchetti al Teatro Masaccio: Buongiorno, Ministro! slitta al 23 marzo; Passioni in Fiera, Vannetti Un weekend vincente; Primavera a Teatro apre a Cavriglia con l’esperienza immersiva di Filippo Paci; Musica, aperitivo popolare e corteo del Pronto Donna: tutti gli eventi dell'8 Marzo. Ultimo appuntamento della stagione teatrale 24/25 del teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova BraccioliniArezzo, 28 marzo 2025 – Ultimo appuntamento della stagione teatrale 24/25 del teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini quello di domenica 6 aprile alle ore 17:00. La compagnia livornese ... lanazione.it Trionfo del Team Hopplà a Terranuova Bracciolini: Manenti e Bruno dominanoSono state le strade del Valdarno a Penna di Terranuova Bracciolini nel pomeriggio del Primo Maggio, il teatro dell’ultimo trionfo del Team Hopplà con l’arrivo in parata e senza fare la volata, del ... lanazione.it Domenica 22 marzo torna a Terranuova Bracciolini la Fiera Nazionale Primaverile e degli Uccelli. Esposizione uccelli esotici Animali da cortile Eccellenze enogastronomiche Ortoflorovivaismo Mercato dell’artigianato Via Roma – Piazza Repub - facebook.com facebook