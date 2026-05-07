Acque contaminate | Non basta togliere i rifiuti dalle strade La vera Terra dei Fuochi è sotto terra

Un nuovo studio condotto dall'Università Federico II ha rilevato livelli elevati di sostanze tossiche nelle acque sotterranee del territorio. L’analisi evidenzia come il problema non riguardi solo i rifiuti visibili lungo le strade, ma anche l’inquinamento nascosto sotto terra. Un esperto locale, giornalista e testimone del fenomeno degli sversamenti illeciti, commenta che l’inquinamento non si limita alla superficie e che le criticità ambientali coinvolgono anche le falde acquifere.

Il giornalista casertano Antonio Graziano, autorevole voce sul fenomeno degli sversamenti nella Terra dei Fuochi e sull'inquinamento provocato dai rifiuti interrati nel casertano, interviene sullo studio della Federico II che certifica concentrazioni preoccupanti di sostanze tossiche nelle acque.🔗 Leggi su Casertanews.it

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