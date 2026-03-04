Anas firmato protocollo di collaborazione per il contrasto all’abbandono di rifiuti nella Terra dei Fuochi

Nella mattina di mercoledì 4 marzo, si è svolto un incontro tra rappresentanti di Anas e autorità locali, durante il quale è stato firmato un protocollo di collaborazione. L’obiettivo è contrastare l’abbandono di rifiuti nella zona conosciuta come “Terra dei Fuochi”. La firma dell’accordo segna l’inizio di iniziative comuni per affrontare il problema.

In particolare, l'incontro si è concentrato su tre aree, sottostanti la strada statale 7 Quater "Domitiana" a Villa Literno (CE), già delimitate col supporto di Anas; di queste, due sono già state sgomberate dai relativi rifiuti. Le attività congiunte sono dunque in corso e proseguiranno sia in termini di bonifica delle aree, che di sensibilizzazione in materia di abbandono abusivo di rifiuti, secondo le modalità stabilite nel Protocollo di Collaborazione (sottoscritto lo scorso 25 febbraio dal Commissario Unico e da Anas) per il contrasto a tale fenomeno nelle aree delle province di Napoli e Caserta del perimetro della cosiddetta "Terra dei Fuochi".