Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Terni dopo aver tentato di colpire un passante con un cacciavite in pieno centro. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo ha opposto resistenza ai Carabinieri, che sono intervenuti per fermarlo. Secondo le prime ricostruzioni, l’individuo avrebbe urlato slogan di guerra durante l’aggressione. L’episodio si è verificato in una zona frequentata da molte persone, creando momenti di tensione tra i presenti.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e una denuncia per tentate lesioni aggravate nella serata di ieri in Terni. Un uomo di 32 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver tentato di colpire un cittadino in via Oberdan, armato di un cacciavite, e aver opposto resistenza all’arresto. La ricostruzione dei fatti secondo i Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato intorno alle 22:50 in via Oberdan, quando un cittadino ternano, in compagnia della propria famiglia e delle figlie minori, è stato improvvisamente avvicinato da un individuo che indossava una tunica scura e un copricapo bianco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terni, terrore in centro: assale un passante col cacciavite urlando slogan di guerra

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