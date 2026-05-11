Un episodio di violenza si è verificato in un parco di Treviso durante una festa per bambini, quando due persone si sono affrontate in una lite che è degenerata. Durante l’alterco uno dei coinvolti ha ferito un altro con un cacciavite. La polizia sta cercando di identificare un terzo uomo che è riuscito a scappare dalla scena e che potrebbe essere coinvolto nell’incidente. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

? Domande chiave Perché la rissa è scoppiata proprio durante la festa per bambini?. Chi è il terzo uomo che è riuscito a fuggire?. Cosa hanno scoperto gli inquirenti sul motivo del regolamento di conti?. Come reagirà l'amministrazione comunale alla crescente insicurezza del quartiere?.? In Breve L'aggressione è avvenuta domenica 10 maggio alle ore 15 in via Fornaci.. Il consigliere comunale Alberto Ciamini segnala l'aumento della violenza nel quartiere Sant'Antonino.. Indagini ipotizzano moventi sentimentali o controllo del territorio per lo spaccio di droga.. I residenti della zona Chiesa Votiva chiedono maggiori presidi di sicurezza nei parchi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore al parco di Treviso: ferito con un cacciavite durante una lite

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