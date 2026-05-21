Terni tentata aggressione con un cacciavite in pieno centro | indagini istantanee ed arresto
Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni residente in città in seguito a un tentato episodio di aggressione nel centro. Durante le indagini, è stato scoperto che l’uomo aveva tentato di aggredire qualcuno con un cacciavite. Le forze dell’ordine sono intervenute subito dopo aver ricevuto la segnalazione e hanno portato a termine l’arresto. La vicenda si è svolta in un’area frequentata da passanti e residenti.
I carabinieri hanno arrestato un trentaduenne residente in città, nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il giovane è ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ed è stato contestualmente denunciato per tentate lesioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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