Terni tentata aggressione con un cacciavite in pieno centro | indagini istantanee ed arresto

Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni residente in città in seguito a un tentato episodio di aggressione nel centro. Durante le indagini, è stato scoperto che l’uomo aveva tentato di aggredire qualcuno con un cacciavite. Le forze dell’ordine sono intervenute subito dopo aver ricevuto la segnalazione e hanno portato a termine l’arresto. La vicenda si è svolta in un’area frequentata da passanti e residenti.

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