Aggressione per debiti a Mercogliano | chiuse le indagini sulla tentata estorsione

Da avellinotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mercogliano, nel mese di agosto, un uomo è stato colpito ripetutamente alla testa durante un episodio legato a una presunta aggressione per debiti. Le autorità hanno avviato le indagini e le hanno concluse, concentrando l’attenzione su un’accusa di tentata estorsione. La vicenda si è svolta nel comune dell’Avellinese, alle pendici del Partenio, e riguarda un episodio di violenza che ha coinvolto un singolo individuo.

È l'agosto scorso. A Mercogliano, comune dell'Avellinese alle pendici del Partenio, un uomo viene colpito ripetutamente alla testa. Chi lo colpisce vuole dei soldi. Ottomila euro, per una questione commerciale rimasta irrisolta. La vittima riporta un trauma cranico.L'uomo accusato di quei pugni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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