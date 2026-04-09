Aggressione per debiti a Mercogliano | chiuse le indagini sulla tentata estorsione

A Mercogliano, nel mese di agosto, un uomo è stato colpito ripetutamente alla testa durante un episodio legato a una presunta aggressione per debiti. Le autorità hanno avviato le indagini e le hanno concluse, concentrando l’attenzione su un’accusa di tentata estorsione. La vicenda si è svolta nel comune dell’Avellinese, alle pendici del Partenio, e riguarda un episodio di violenza che ha coinvolto un singolo individuo.

È l'agosto scorso. A Mercogliano, comune dell'Avellinese alle pendici del Partenio, un uomo viene colpito ripetutamente alla testa. Chi lo colpisce vuole dei soldi. Ottomila euro, per una questione commerciale rimasta irrisolta. La vittima riporta un trauma cranico.L'uomo accusato di quei pugni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Droga e tentata estorsione del clan con attentato: indagini chiuse per i due minorenniSAN PIETRO VERNOTICO - La procura presso il tribunale per i minorenni di Lecce ha chiuso nei giorni scorsi le indagini a carico di due giovanissimi,... Chiuse le indagini per giornalista: rischia il processo per estorsione ai danni dell'ex sindacoSi avvia verso una possibile fase processuale la vicenda giudiziaria che vede coinvolto Mario De Michele, per il quale la Procura della Repubblica... Temi più discussi: Brutale aggressione, 25enne massacrato di botte e colpito in testa con un monopattino per 50 euro: 4 anni di condanna per due uomini; Roma, incubo a Ponte Mammolo: sequestrati e picchiati per un debito, due giovani si salvano fuggendo dal quinto piano; Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e reati. Pestaggio per un debito di droga a Piano di Sorrento, arrestato un 20enneUn’aggressione brutale per un debito di appena 80 euro legato all’acquisto di droga. A oltre un anno dai fatti, i carabinieri della compagnia di Sorrento ... cronachedellacampania.it Piano di Sorrento, picchia assieme al fratello minorenne un giovane per debito di droga, arrestatoIl ragazzo, vent’anni ha pestato un coetaneo di Vico Equense: doveva restituirgli 80 euro ... msn.com L’aggressione a ottobre del 2023 lungo il Put vicino al Tenni, era scattata anche una sassaiola: i responsabili identificati dalle telecamere. In otto alla sbarra, gli avvocati chiederanno patteggiamenti e messe alla prova - facebook.com facebook Poche ore dopo l’entrata in vigore della tregua nell'aggressione militare israelo-americana contro l'Iran, Israele intensifica i propri crimini di guerra/ massacri in Libano. La mattanza di #Beirut: Il copione genocida che #Israele ha messo in atto a Gaza viene ripo x.com