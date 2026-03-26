Minaccia il fratello con un cacciavite | lite familiare degenera in tentata aggressione

Da ferraratoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 23, nella periferia di una città del Guercino, due fratelli si sono affrontati durante un confronto che è degenerato in un tentativo di aggressione. La lite è scoppiata a seguito di dissapori familiari, quando uno dei due ha minacciato l’altro con un cacciavite. La situazione è rimasta tesa e ha coinvolto momenti di forte tensione tra i familiari presenti.

Momenti di tensione si sono consumati nella periferia della città del Guercino, lunedì 23, a causa di una violenta discussione scoppiata tra due fratelli, durante un chiarimento per alcuni dissapori familiari. L’equipaggio ha quindi rintracciato nelle vicinanze l’aggressore e ha provveduto a disarmarlo dell’utensile utilizzato per le minacce. Per il 37enne è quindi scattata una denuncia alla Procura estense per minaccia aggravata e per porto di oggetti atti a offendere, mentre il cacciavite è stato immediatamente posto sotto sequestro. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sangue sulle strade, l'auto sbanda e finisce contro un albero: un morto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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