Terni cani al guinzaglio nei parchi | Conoscenze sulla comunicazione e consapevolezza IL PUNTO DI VISTA

Da ternitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, si è acceso un dibattito tra chi ritiene fondamentale tenere i cani al guinzaglio nei parchi e chi invece sostiene che i cani dovrebbero avere più libertà di movimento. La discussione si concentra sulle modalità di gestione degli animali domestici e sul rispetto delle regole per garantire la sicurezza di tutti i fruitori degli spazi verdi. Mentre alcuni sottolineano l'importanza di conoscere le modalità di comunicazione tra cane e padrone, altri insistono sulla necessità di maggiore consapevolezza nel comportamento dei proprietari.

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"È di questi giorni l'accesa diatriba tra i sostenitori del guinzaglio e quelli di momenti di libertà al parco per il proprio cane. Lotta tra fazioni e campanilismi che allontanano entrambe le parti dall'unica soluzione possibile, quella condivisa. Diatriba di cui i cani farebbero volentieri a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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