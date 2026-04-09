Con l’arrivo della stagione calda, i proprietari di cani devono prestare attenzione alle aree verdi pubbliche, dove la presenza della processionaria del pino può rappresentare un rischio. Questa farfalla, che si trova comunemente nei parchi, rilascia dei nidi con bruchi urticanti, capaci di provocare reazioni allergiche e irritazioni agli animali domestici. La presenza di questi parassiti aumenta in questa stagione, rendendo necessarie maggiori precauzioni durante le passeggiate.

Con l’arrivo della stagione calda, la gestione degli animali domestici nelle aree verdi richiede una vigilanza specifica a causa della presenza della Thaumetopoea pityocampa. Questo lepidottero, noto come processionaria del pino, presenta rischi biologici significativi per i cani a causa delle sue proprietà tossiche, con un ciclo vitale che risulta influenzato dalle recenti anomalie termiche che ne hanno anticipato l’attività già dai mesi invernali. Dinamiche biologiche e impatto sul territorio nazionale. L’osservazione dei fenomeni naturali indica che il riscaldamento globale sta modificando i tempi di comparsa di queste specie. Se in passato il rischio era circoscritto a periodi più tardivi, le temperature insolite hanno spinto le larve a lasciare i nidi sericei già da febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cani in pericolo: il rischio invisibile delle processionarie nei parchi

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