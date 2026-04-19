Cani liberi bambino al ' guinzaglio' | il paradosso al Giardino della Valle di Cernobbio

Nel parco di Mariano Comense sono stati segnalati cani lasciati liberi, attirando l’attenzione di molti utenti online, mentre al Giardino della Valle di Cernobbio si è verificato un episodio in cui un bambino è stato tenuto al guinzaglio, creando un paradosso evidente. Il dibattito sul comportamento dei cani negli spazi pubblici continua a suscitare discussioni tra residenti e visitatori. Nessuna delle due situazioni ha portato a interventi ufficiali o sanzioni in questo momento.

Non si spegne il dibattito sui cani lasciati liberi negli spazi pubblici. Dopo il caso segnalato al parco di Mariano Comense, che ha generato migliaia di letture e commenti, un nuovo episodio riporta l’attenzione sul tema.La segnalazione, arrivata alla redazione nella stessa giornata, riguarda.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Cani liberi dal guinzaglio: apre il primo dog-park cittadino in masseria ScannatizziSAN VITO DEI NORMANNI - Nuovi spazi dedicati ai cani, aree verdi attrezzate dove gli amici a quattro zampe possono essere lasciati liberi dal... Gran finale al Carnevale di Sciacca, Valle tei Templi gratis e il "Mercato del giardino": cosa fare nel weekendQuesto è il weekend che segna il passaggio da febbraio a marzo e che offre il primo assaggio di primavera.