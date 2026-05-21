Terni arrestato giovane dopo controllo | hashish e sostanze ‘altamente pericolose’

Un giovane di Roma è stato fermato durante un controllo effettuato dalla guardia di finanza a Terni. Durante le verifiche, sono state trovate in suo possesso sostanze stupefacenti, tra cui hashish e altre sostanze considerate altamente pericolose. L’arresto è stato eseguito sul momento, e l’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità. L’operazione rientra in un’attività di monitoraggio volta a contrastare il traffico di droga nel territorio.

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Un giovane originario di Roma è stato arrestato, nell’ambito dei monitoraggi a cura del gruppo della guardia di finanza e finalizzati al controllo economico del territorio. Un’operazione portata a termine unitamente alle unità cinofile e risalente alla serata di sabato 16 maggio. Secondo la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Reborn on the night his love died, he risked his life to save her and earned the emperors favor. Sullo stesso argomento Droga al Pilastro, arrestato 31enne: in casa hashish, marijuana e un estrattore di sostanze vegetaliMaxi operazione antidroga al Pilastro, dove i carabinieri hanno arrestato un 31enne italiano con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai... Benevento, arrestato 36enne con hashish durante un controlloBenevento, operazione antidroga dei Carabinieri: arrestato un 36enne sorpreso con hashish e bilancino durante un controllo del territorio Benevento,... Terni – Arrestato giovane: in casa aveva LSD, ecstasy, cocaina, ketamina, MDMA, marijuana e semi di canapaTERNI - Il Gruppo della Guardia di Finanza di Terni, nell’ambito dei servizi connessi al controllo economico del territorio, unitamente alle unità cinofile ... etrurianews.it Tenta la fuga per le vie di Terni con la droga in tasca. Minorenne bloccato e arrestatoAlla vista delle forze dell’ordine tenta la fuga a piedi per le vie di Terni, ma gli uomini in divisa lo inseguono, lo bloccano, e gli trovano la droga in tasca. Così un pomeriggio di ordinari control ... umbria24.it