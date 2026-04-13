Droga al Pilastro arrestato 31enne | in casa hashish marijuana e un estrattore di sostanze vegetali

Nella mattinata di oggi, i carabinieri hanno eseguito un’operazione al Pilastro che ha portato all’arresto di un uomo di 31 anni. Durante le perquisizioni nell’abitazione sono stati trovati diversi quantitativi di hashish e marijuana, oltre a un estrattore di sostanze vegetali. L’uomo è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Maxi operazione antidroga al Pilastro, dove i carabinieri hanno arrestato un 31enne italiano con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato nel corso di una perquisizione domiciliare che ha permesso ai militari di rinvenire un consistente.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Un 'covo della droga' in casa: trovati marijuana, hashish e cocaina. Arrestato un 39enneFermato durante un controllo in centro, l'uomo è stato trovato con due involucri di hashish. Fiumicino, arrestato con oltre un chilo di droga: sequestrati hashish, marijuana e cocainaFiumicino, 23 marzo 2026 – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Ostia.