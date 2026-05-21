Ternana a un passo dal fallimento | per il Foggia crescono le chance di riammissione
La Ternana si trova a un passo dal fallimento, mentre il Foggia vede aumentare le possibilità di rimanere in serie C. Le decisioni in ambito legale e le verifiche amministrative stanno influenzando la composizione del prossimo campionato, con il club pugliese che sembra avvicinarsi alla conferma della sua partecipazione. Le autorità competenti stanno esaminando la documentazione e i requisiti necessari per la riammissione, mentre le altre squadre attendono sviluppi ufficiali.
Le probabilità che ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C ci sia ancora il Foggia, crescono sempre di più. La Ternana calcio, infatti, è ormai a un passo dal fallimento. Alla seconda asta autorizzata dal giudice del tribunale fallimentare non è pervenuta alcuna offerta entro il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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