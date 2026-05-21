Ternana a un passo dal fallimento | per il Foggia crescono le chance di riammissione

La Ternana si trova a un passo dal fallimento, mentre il Foggia vede aumentare le possibilità di rimanere in serie C. Le decisioni in ambito legale e le verifiche amministrative stanno influenzando la composizione del prossimo campionato, con il club pugliese che sembra avvicinarsi alla conferma della sua partecipazione. Le autorità competenti stanno esaminando la documentazione e i requisiti necessari per la riammissione, mentre le altre squadre attendono sviluppi ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui