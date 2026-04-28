Domenica il Foggia ha subito la retrocessione in Serie D, un evento che non si era mai verificato nella storia del club. La squadra ha concluso il campionato al penultimo posto, perdendo così il diritto di rimanere in Serie C. Tuttavia, ci sono alcune possibilità di riammissione legate a fattori come ripescaggi o vacanze di posti disponibili, che potrebbero offrire un’opportunità di rientro nel campionato professionistico.

Il Foggia domenica è retrocesso per la prima volta, nella sua storia, in Serie D. Ma nella conferenza post partita Gennaro Casillo ha detto chiaramente di farsi trovare pronto nel caso di una riammissione in C. In primis, quest'anno, nei parametri di riammissione in C la retrocessa dalla terza divisione alla D ha precedenza rispetto alla vincente del playoff di quarta serie. Poi c'è l'aspetto stadio: il Foggia ha un impianto già idoneo per la categoria, senza dover fare interventi. In ultimo, la società non ha ricevuto alcuna penalizzazione amministrativa nell'ultima stagione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Perché il Foggia può ambire alla riammissione in Serie C

Notizie correlate

Pronto Soccorso veterinario h24 a Foggia: perché il progetto non si può realizzare (per ora)“La tutela degli animali è un dovere civile, ma la buona amministrazione ci impone di non vendere sogni che, allo stato attuale, non hanno gambe per...

Così l’Italia può ambire a un ruolo di leadership con il modello high-tech economyLa forza del modello high-tech economy trova riscontro nelle evidenze econometriche emerse dalle analisi rigorose condotte nel nostro ultimo rapporto...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il ritorno di Barilari a Foggia: Ho chiesto ai ragazzi di regalarmi altre tre settimane con loro; Il caso Di Foggia che imbarazza la premier: ecco cosa può succedere; Pazienza, all. Foggia Calcio: Gara fondamentale, pensiamo solo al nostro risultato; Di Foggia, niente buonuscita ma avrà il variabile e le stock option (che valgono un milione).

La Salernitana espugna lo 'Zac', fine dei giochi: il Foggia è in serie DLa squadra di Cosmi vince 3-1 condannando i satanelli alla retrocessione. Per la prima volta nella storia il Foggia precipita nei dilettanti sul campo. De Boer la sblocca al 6', Ferrari raddoppia al 3 ... foggiatoday.it

Foggia, 90' per evitare la D. Barilari: Può essere la serata più brutta della mia vitaNovanta minuti per evitare la retrocessione diretta in Serie D agganciare i playout. Questo è quello che attende il Foggia di Enrico Barilari,. tuttomercatoweb.com

FOGGIA: DOVE C’ERA LA ROSTICCERIA MASINO, APRE CARNEADE. Carmine Di Matteo rilancia la storica tradizione familiare con un nuovo ristorante in via della Repubblica - Video - facebook.com facebook

Foggia, stampata la prima targa per i monopattini. #Salvini: “Casco, targa e assicurazione per il bene di tutti”. x.com