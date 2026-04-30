Termovalorizzatori in Sicilia | consegnati i progetti Schifani | Svolta vicina basta discariche

In Sicilia sono stati consegnati i progetti di fattibilità tecnico-economica per due nuovi termovalorizzatori, uno a Palermo e uno a Catania. I lavori sono stati completati nei tempi previsti e rappresentano un passo concreto nel piano regionale di gestione dei rifiuti. Il presidente della regione ha commentato che questa operazione segna una svolta e che si cerca di ridurre l’uso delle discariche.

Il piano per la gestione dei rifiuti in Sicilia segna un punto di svolta. Sono stati ufficialmente consegnati, nel pieno rispetto dei tempi, i progetti di fattibilità tecnico-economica per i due termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo e Catania. Si tratta di un passaggio cruciale per l’attuazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti, coordinato dalla struttura commissariale della Regione. Oltre 700 elaborati al vaglio La progettazione è stata curata da un raggruppamento di società guidato da Crew Srl (Gruppo FS), insieme a Systra Spa, Martino Associati Grosseto Srl, E.Co. Srl, Utres Ambiente Srl, Ibi Studio Srl e l’ingegnere Corrado Pecora.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Termovalorizzatori in Sicilia: consegnati i progetti. Schifani: "Svolta vicina, basta discariche" Notizie correlate Sicilia, addio discariche: nuovi termovalorizzatori entro il 2028Il presidente della Regione Siciliana, Schifani, ha delineato oggi presso la Camera di commercio di Palermo le tappe per rendere operativi i... Termovalorizzatori in Sicilia, Schifani: entro il 2028, operativi impianti a Palermo e CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto strategico per il futuro dell’isola Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato che... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Rifiuti, la svolta della Sicilia alla prova dei cantieri. Termovalorizzatori in Sicilia: consegnati i progetti. Schifani: Svolta vicina, basta discaricheRispettato il cronoprogramma per i due impianti siciliani: oltre 700 elaborati tecnici passano ora alla fase delle autorizzazioni ambientali. Entro la fine del 2026 previste le gare d'appalto gestite ... gazzettadelsud.it Regione Sicilia, consegnati i progetti dei due termovalorizzatori a Palermo e CataniaSono stati consegnati i progetti di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo e Catania, passaggio decisivo nell'attuazione del nuovo Piano regionale dei rifiut ... ilsicilia.it