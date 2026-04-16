Rifiuti Europa Verde Sicilia impugna il Piano Schifani | Dati incerti e termovalorizzatori sovradimensionati

Europa Verde Sicilia ha presentato un atto di intervento nel ricorso contro il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. La decisione è stata presa a fianco di Rifiuti Zero Sicilia e di numerose associazioni che partecipano alla campagna “Futuro in Cenere”. La questione riguarda i dati considerati incerti e la dimensione dei termovalorizzatori previsti nel piano regionale.

Europa Verde Sicilia ha depositato un atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso contro il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), schierandosi al fianco di Rifiuti Zero Sicilia e delle decine di associazioni unite nella campagna “Futuro in Cenere”. Nel mirino, un Piano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rifiuti, via libera dell'UE al piano della Sicilia: termovalorizzatori a Palermo e Catania Termovalorizzatori in Sicilia, Schifani: entro il 2028, operativi impianti a Palermo e CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto strategico per il futuro dell’isola Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato che... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Termovalorizzatori, nel ricorso contro la Regione adesso entra anche Europa Verde: Impianti sproporzionati; Europa Verde impugna il Piano Schifani: Dati incerti e inceneritori sovradimensionati, risorse pubbliche a rischio. Termovalorizzatori, nel ricorso contro la Regione adesso entra anche Europa Verde: «Impianti sproporzionati»Il movimento politico interviene ad adiuvandum nel procedimento avviato dall'associazione Rifiuti Zero Sicilia contro il Piano regionale dei rifiuti urbani ... lasicilia.it Europa Verde impugna il Piano Schifani: Dati incerti e inceneritori sovradimensionati, risorse pubbliche a rischioEuropa Verde Sicilia ha depositato un atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso contro il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), schierandosi al fianco di Rifiuti Zero Sicilia […] ... blogsicilia.it Buona la prima! L’incontro di questa mattina ha segnato un avvio di campagna elettorale partecipato, vivo e concreto. La sede di Europa Verde - AVS era gremita, con cittadini, stampa e tanti volti nuovi pronti a mettersi in gioco e candidarsi per Marsala. Insiem - facebook.com facebook