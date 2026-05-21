Termovalorizzatori Albanese Camera di commercio | Saranno una realtà anche in Sicilia
Un rappresentante della Camera di commercio ha annunciato che, dopo molti anni di assenza di interventi, in Sicilia saranno realizzati nuovi termovalorizzatori di ultima generazione. Le strutture saranno installate nelle città di Palermo e Catania, segnando un cambiamento rispetto al passato. La notizia arriva dopo un lungo periodo di mancanza di progetti concreti nel settore dei rifiuti. Le autorità locali e le imprese coinvolte attendono ora le procedure ufficiali per l’avvio dei lavori.
“Finalmente dopo decenni di totale immobilismo anche in Sicilia, a Palermo e Catania, potremo avere termovalorizzatori di ultima generazione. Desidero esprimere apprezzamento e ringraziare il governo Schifani che recupera il tempo perduto e fa compiere un grande passo in avanti alla nostra Isola. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Schifani, il voto anticipato in Sicilia? "E' una barzelletta". E sui termovalorizzatori: "Quanto gelo dai media della Sicilia orientale..."
La Regione prova a chiudere l'era delle discariche: ecco come saranno i termovalorizzatori di Palermo e CataniaRidurre gradualmente, dal 57% al 10%, il conferimento dell'immondizia in discarica e alleggerire la Tari ai cittadini.
La sparata di Albanese alla Camera: Antisemitismo strumentalizzato, mina la democrazia. I movimenti per la Palestina? Repressi per sostengo a IsraeleLa sinistra continua a serrare le file attorno a Francesca Albanese. La relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi è stata invitata ad una conferenza stampa alla Camera per la ... ilgiornale.it
Riesplode il caso Albanese. In tournée alla Camera per (stra)parlare di GazaDopo aver ospitato Mohammad Hannoun alla Camera dei Deputati, in carcere perché accusato di aver finanziato i terroristi di Hamas, la deputata grillina Stefania Ascari promuove oggi una nuova ... ilgiornale.it