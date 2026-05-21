Termovalorizzatori Albanese Camera di commercio | Saranno una realtà anche in Sicilia

Un rappresentante della Camera di commercio ha annunciato che, dopo molti anni di assenza di interventi, in Sicilia saranno realizzati nuovi termovalorizzatori di ultima generazione. Le strutture saranno installate nelle città di Palermo e Catania, segnando un cambiamento rispetto al passato. La notizia arriva dopo un lungo periodo di mancanza di progetti concreti nel settore dei rifiuti. Le autorità locali e le imprese coinvolte attendono ora le procedure ufficiali per l’avvio dei lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui