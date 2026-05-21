Schifani il voto anticipato in Sicilia? E' una barzelletta E sui termovalorizzatori | Quanto gelo dai media della Sicilia orientale

Da feedpress.me 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le elezioni anticipate in Sicilia? «Una barzelletta, un ballon d’essai. Intendo continuare sino a fine legislatura e vedere realizzati i due termovalorizzatori nel 2028» ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa sui due impianti di Catania e Palermo che saranno consegnati a settembre 2028. La legislatura scadrà a settembre 2027. Li vorrà inaugurare da presidente i due impianti? è stata la domanda successiva in merito a un incarico bis a Palazzo d’Orleans: «Ce la metterò tutta - ha risposto - i termovalorizzatori sono una creatura del mio governo insediatosi nel 2022, ed è mia volontà inaugurarli da presidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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