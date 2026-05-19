Teresa Potenza a Belve Crime la prima donna ‘pentita’ della mafia foggiana

Teresa Potenza è diventata la prima donna a collaborare con le autorità in ambito mafioso nella zona di Foggia. La sua decisione di testimoniare rappresenta un episodio senza precedenti nel panorama locale, dove le dinamiche criminali spesso si sono mantenute segrete e protette dal silenzio. La sua testimonianza potrebbe aprire nuove strade per approfondimenti e indagini sulle attività e strutture della mafia foggiana. La sua scelta ha suscitato attenzione sia nelle forze dell’ordine che nell’opinione pubblica.

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