Teresa Potenza a Belve Crime la prima donna ‘pentita’ della mafia foggiana
Teresa Potenza è diventata la prima donna a collaborare con le autorità in ambito mafioso nella zona di Foggia. La sua decisione di testimoniare rappresenta un episodio senza precedenti nel panorama locale, dove le dinamiche criminali spesso si sono mantenute segrete e protette dal silenzio. La sua testimonianza potrebbe aprire nuove strade per approfondimenti e indagini sulle attività e strutture della mafia foggiana. La sua scelta ha suscitato attenzione sia nelle forze dell’ordine che nell’opinione pubblica.
(Adnkronos) – Teresa Potenza è la prima donna ad aver rotto il muro di omertà della mafia foggiana. Nell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani in onda stasera, martedì 19 maggio, a Belve Crime, Potenza – ora testimone di giustizia – ripercorre gli anni vissuti accanto al boss di Cerignola Giuseppe Mastrangelo, condannato a tre ergastoli per quattro omicidi anche grazie alle sue dichiarazioni. Dalle sue parole emerge un passato segnato da violenze e soprusi, un racconto che restituisce la dimensione del terrore vissuto negli anni della relazione con Mastrangelo. Teresa Potenza racconta episodi di brutalità estrema: “Una sera mi portò in aperta campagna, mi mise la pistola in bocca poi in testa, mi prese per i capelli, mi urinò in faccia e mi disse: tu che vuoi scappare da me meriti questo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Anteprima Belve Crime - Teresa Potenza - Martedì 19 maggio in prima serata su Rai2
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