Chi è Teresa Potenza il legame con il boss Giuseppe Mastrangelo padre di suo figlio e il pentimento

Da metropolitanmagazine.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Teresa Potenza è una donna che ha vissuto per diversi anni una relazione sentimentale con Giuseppe Mastrangelo, noto come leader di un'organizzazione criminale a Cerignola. È madre di un bambino avuto con Mastrangelo. Recentemente, Potenza ha deciso di collaborare con le autorità, scegliendo di fare un passo che ha portato a un pentimento ufficiale. La sua storia si intreccia con quella del boss e con le vicende giudiziarie che riguardano il clan.

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Teresa Potenza ha vissuto per anni intrappolata in un incubo, legata sentimentalmente a Giuseppe Mastrangelo, il feroce boss a capo del  clan di Cerignola. Nel salotto di Francesca Fagnani, la donna – che si presenta in studio con il volto completamente coperto per ovvie ragioni di sicurezza e protezione – ripercorre gli anni di torture psicologiche, umiliazioni e violenze subite dal compagno. Un controllo totale e disumano, amplificato dal delirio di onnipotenza del boss, spesso alterato dall’uso di sostanze stupefacenti. Nelle anticipazioni dell’intervista di stasera a  Belve Crime, la Potenza ricorda frasi agghiaccianti di Mastrangelo, come quando gridava: “ Io sono Dio, io decido chi vive e chi muore qui”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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