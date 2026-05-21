Tentato triplice omicidio nel cuore di Napoli nuovo arresto per killer dopo perizia

Nella notte tra domenica e lunedì nel centro di Napoli si è verificato un episodio di sparatoria durante la movida, con due persone che hanno aperto il fuoco contro due rivali. Durante l’azione, un giovane pizzaiolo di 25 anni è stato colpito gravemente all’addome e ha subito interventi medici prolungati. Un nuovo arresto è stato effettuato dopo la perizia, che ha confermato l’identità del sospettato coinvolto nell’attentato. La vicenda resta al centro di un’indagine in corso.

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Tempo di lettura: 2 minuti Per colpire i loro due rivali spararono tra la folla della movida napoletana, la notte tra domenica e lunedì, ferendo gravemente all’addome una terza persona, un innocente pizzaiolo 25enne, costretto a ricorrere per mesi alle cure dei sanitari. La Squadra Mobile di Napoli ha notificato una misura cautelare in carcere nei confronti di uno dei componenti del commando (già condannato in primo grado a 12 anni e 8 mesi di reclusione per triplice tentato omicidio aggravato dalle modalità mafiose) che il 27 giugno 2024 a Largo Banchi Nuovi, nel cuore di Napoli, spararono contro due giovani rivali con i quali ebbero una lite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato triplice omicidio nel cuore di Napoli, nuovo arresto per killer dopo perizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agguato ai Banchi Nuovi: un arresto per tentato triplice tentato omicidioUn uomo è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile in concorso con altre cinque persone di tentato triplice omicidio, porto e detenzione di... Agguato ai Banchi Nuovi: un arresto per tentato triplice omicidioUn uomo è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile in concorso con altre cinque persone di tentato triplice omicidio, porto e detenzione di... Arresto dopo agguato nei Decumani: obiettivo Saltalamacchia - Fermato uno dei protagonisti dellu2019agguato del 27 giugno, accusato di tentato triplice omicidio a Napoli. Continua la lettura : ift.tt/eCYBovm x.com Tentato triplice omicidio nel cuore di Napoli, nuovo arresto per killer dopo periziaPer colpire i loro due rivali spararono tra la folla della movida napoletana, la notte tra domenica e lunedì, ferendo gravemente all'addome una terza persona, un innocente pizzaiolo 25enne, costretto ... ansa.it Napoli, 8 colpi di pistola contro giovani ai Banchi Nuovi: un arresto per tentato triplice omicidioLa Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Presidente della IV Sezione del Tribunale di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica ... ilmattino.it