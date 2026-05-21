Agguato ai Banchi Nuovi | un arresto per tentato triplice omicidio
Un uomo è stato arrestato in relazione a un tentato triplice omicidio avvenuto ai Banchi Nuovi. L’indagine ha portato all’arresto dell’individuo, considerato responsabile insieme ad altre cinque persone per aver tentato di uccidere tre soggetti. Sono state trovate armi da fuoco in possesso dell’arrestato, mentre i reati sono stati aggravati per modalità mafiose ai sensi di legge. L’operazione segue un’indagine condotta dalle forze dell’ordine per fare luce sull’episodio.
Un uomo è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile in concorso con altre cinque persone di tentato triplice omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco, reati aggravati dalle modalità mafiose previste dall’art. 416 bis 1 c.p. L'agguato Il tentato omicidio plurimo si era verificato nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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