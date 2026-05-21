Agguato ai Banchi Nuovi | un arresto per tentato triplice tentato omicidio
Nella zona dei Banchi Nuovi, un uomo è stato arrestato in relazione a un episodio di tentato triplice omicidio avvenuto recentemente. L’indagine ha portato all’identificazione di sei persone coinvolte, tra cui l’arrestato, per aver preso parte all’attacco armato. Sono stati sequestrati armi da fuoco e si stanno raccogliendo elementi per chiarire i dettagli dell’episodio. I reati contestati includono anche il porto e la detenzione di armi, con aggravanti legate alle modalità mafiose previste dalla legge.
Un uomo è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile in concorso con altre cinque persone di tentato triplice omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco, reati aggravati dalle modalità mafiose previste dall’art. 416 bis 1 c.p. L'agguato Il tentato omicidio plurimo si era verificato nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Agguato a 19enne con otto colpi di pistola: scatta il quarto arresto per tentato omicidioIndividuato il quarto componente del gruppo che nella notte del 20 aprile avrebbe esploso otto colpi di pistola calibro 22 contro un ragazzo di 19...
Leggi anche: Fano, accoltella i genitori e il fratello minore: fermato 21enne per tentato triplice omicidio
[OC] Nuovi Scafopodi di Molaria, famiglia Pisomatiaidae (24 my P.E.) reddit