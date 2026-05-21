Agguato ai Banchi Nuovi | un arresto per tentato triplice tentato omicidio

Nella zona dei Banchi Nuovi, un uomo è stato arrestato in relazione a un episodio di tentato triplice omicidio avvenuto recentemente. L’indagine ha portato all’identificazione di sei persone coinvolte, tra cui l’arrestato, per aver preso parte all’attacco armato. Sono stati sequestrati armi da fuoco e si stanno raccogliendo elementi per chiarire i dettagli dell’episodio. I reati contestati includono anche il porto e la detenzione di armi, con aggravanti legate alle modalità mafiose previste dalla legge.

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