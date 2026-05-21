Tentato triplice omicidio ai Decumani torna in carcere uno degli imputati

A Napoli, un uomo già condannato in primo grado per il tentato triplice omicidio ai Decumani è stato nuovamente arrestato e portato in carcere. La misura cautelare è stata eseguita a seguito di un provvedimento giudiziario che ha disposto la custodia. L’indagato era già stato coinvolto nel procedimento e ora si trova nuovamente a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’episodio si è verificato nel cuore della zona storica della città, dove si sono concentrati i fatti di violenza.

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Napoli, eseguita custodia cautelare in carcere per un uomo già condannato in primo grado per il tentato triplice omicidio ai Decumani.. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che, nella serata del 19 maggio, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Presidente della IV Sezione del Tribunale di Napoli, Coll. A), nei confronti di un soggetto condannato in I grado, in quanto ritenuto responsabile in concorso con altre cinque persone di tentato triplice omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco, reati aggravati dalle modalità mafiose previste dall’art. 416 bis 1 c.p. Il... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Tentato triplice omicidio ai Decumani, torna in carcere uno degli imputati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agguato ai Banchi Nuovi: un arresto per tentato triplice tentato omicidioUn uomo è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile in concorso con altre cinque persone di tentato triplice omicidio, porto e detenzione di... Agguato ai Banchi Nuovi: un arresto per tentato triplice omicidioUn uomo è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile in concorso con altre cinque persone di tentato triplice omicidio, porto e detenzione di... Tentato triplice omicidio nel cuore di Napoli, nuovo arresto per killer dopo perizia x.com Napoli, 8 colpi di pistola contro giovani ai Banchi Nuovi: un arresto per tentato triplice omicidioLa Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Presidente della IV Sezione del Tribunale di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica ... ilmattino.it Agguato contro giovani ai Banchi Nuovi, c’è un arresto per tentato triplice omicidioIl tentato omicidio plurimo si era verificato nella zona dei Decumani il 27 giugno 2024, quando tre giovani, mentre erano nei pressi di un bar in Largo Banchi Nuovi a Napoli furono sorpresi da due ... internapoli.it