A Stornara, alcune insegnanti e collaboratori scolastici hanno bloccato un tentativo di furto d’auto ai danni di una docente. I ladri sono stati messi in fuga mentre cercavano di rubare il veicolo. L’incidente si è verificato nella zona scolastica e ha coinvolto diverse persone che si sono attivate immediatamente per impedire il furto.

Attimi di tensione a Stornara dove alcune insegnanti e collaboratori scolastici sono intervenuti per fermare un tentativo di furto ai danni dell’auto di una docente. Il veicolo era parcheggiato davanti all’istituto comprensivo di via Roma quando, in pieno giorno, alcuni malviventi hanno cercato di portarlo via. Accortisi di quanto stava accadendo, il personale scolastico è sceso in strada affrontando i ladri e costringendoli ad allontanarsi. Un gesto definito da Sinistra Italiana–AVS come “un atto di coraggio non comune”, compiuto pur consapevoli dei rischi per la propria incolumità, a costo di difendere coraggiosamente la collega. L’episodio si è verificato nella giornata di martedì 10 marzo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Tentato furto d'auto ai danni di una docente: ladri messi in fuga

