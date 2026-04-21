Tentato di scassinare il bancomat a Frattamaggiore ladri messi in fuga dalla vigilanza

Nella notte a Frattamaggiore, un tentativo di furto presso un bancomat è stato interrotto dall’intervento della vigilanza privata. I ladri avevano cercato di scassinare l’apparecchiatura, ma sono stati costretti a fuggire prima di riuscire nel loro intento. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi del caso. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Un altro colpo in banca tentato nella notte in provincia di Napoli: a Frattamaggiore, i ladri sono stati messi in fuga dall'arrivo della vigilanza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tentano di scassinare il bancomat, la vigilanza mette in fuga i ladriPistoia, 2 aprile 2026 – Allarme alle prime luci dell’alba del 2 aprile in via Macallè a Pistoia per un tentativo di rapina alla Banca Credito... Tentato furto d’auto ai danni di una docente: ladri messi in fugaAttimi di tensione a Stornara dove alcune insegnanti e collaboratori scolastici sono intervenuti per fermare un tentativo di furto ai danni dell’auto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Armato di cacciavite tenta di scassinare dei distributori automatici: arrestato un 41enne; Ferì con una bottiglia rotta, a processo per tentato omicidio; Tenta di svaligiare l'auto noleggiata da due turisti polacchi: arrestato 34enne; LA POLIZIA DI STATO ARRESTA LADRO SERIALE MENTRE PROVA A RUBARE A BORDO DELL’AUTO NOLEGGIATA DA DUE TURISTI. - Questura di Catania | Polizia di Stato. Tentato di scassinare il bancomat a Frattamaggiore, ladri messi in fuga dalla vigilanzaUn altro colpo in banca tentato nella notte in provincia di Napoli: a Frattamaggiore, i ladri sono stati messi in fuga dall’arrivo della vigilanza. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed ... fanpage.it Cagliari, tenta di scassinare un’auto in viale Sant’Avendrace: arrestatoArrestato un 53enne per tentato furto in un'auto: fermato dai Carabinieri in viale Sant’Avendrace con attrezzi da scasso ... cagliaripad.it Tentato furto in banca in provincia di Napoli, i banditi ci provarono anche scavando un tunnel illuminato facebook "Il regime degli ayatollah iraniani ha pianificato un altro Olocausto. Ha cercato di distruggerci con armi nucleari e migliaia di missili balistici. Se non avessimo agito contro questa minaccia esistenziale, con determinazione e audacia, i nomi di siti come Natanz, x.com