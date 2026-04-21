Tentato di scassinare il bancomat a Frattamaggiore ladri messi in fuga dalla vigilanza

Da fanpage.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Frattamaggiore, un tentativo di furto presso un bancomat è stato interrotto dall’intervento della vigilanza privata. I ladri avevano cercato di scassinare l’apparecchiatura, ma sono stati costretti a fuggire prima di riuscire nel loro intento. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi del caso. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

Un altro colpo in banca tentato nella notte in provincia di Napoli: a Frattamaggiore, i ladri sono stati messi in fuga dall'arrivo della vigilanza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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