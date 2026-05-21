Giovane ferito con un fendente alla gamba durante tentativo rapina

Nella serata di ieri, un giovane di 21 anni si è recato al pronto soccorso dell’ospedale del Cto di Napoli con una ferita da arma da taglio alla gamba. La ferita si è verificata durante un tentativo di rapina. I soccorsi hanno medicato la ferita e avviato le procedure di emergenza. La polizia sta conducendo indagini per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali coinvolti. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Un giovane di 21 anni si è presentato nella tarda serata di ieri al pronto soccorso dell’ ospedale del Cto di Napoli: aveva una ferita alla gamba da arma da taglio. La vittima, secondo una prima ricostruzione, stava percorreva in sella al proprio scooter via Taverna Rossa, a Casavatore, quando sarebbe stato avvicinato da due individui – anche loro su uno scooter – che in un tentativo di rapina l’avrebbero colpito con un fendente alla coscia. Il 21enne, non in pericolo di vita, è stato trasferito dal Cto al Cardarelli. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della caserma di Casavatore. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giovane ferito con un fendente alla gamba durante tentativo rapina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video [Multi-SUB] They Broke Off His Marriage Pact—Not Knowing He Would Rule Them All Sullo stesso argomento Giugliano, 18enne ferito in una sparatoria durante un tentativo di rapina dello scooterMomenti di paura nella serata di oggi a Giugliano, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito nel corso di una sparatoria avvenuta, secondo una... Napoli, tentativo di rapina con un coltello: ferito un 15enne in corso GaribaldiUn ragazzo di appena 15 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri durante un tentativo di rapina avvenuto in corso Garibaldi, nelle... Bancale di vetri sul braccio: paura al porto per un giovane: Infortunio sul lavoro questa mattina in Calata Duilio, all’altezza della Capitaneria: ferito un giovane operaio, soccorso dall’ambulanza e trasferito alla piazzola per l’eliambulanza dlvr.it/TSXLNh ? ? x.com Ho appena scoperto che mia madre trascorrerà la Festa della Mamma con mia sorella ma non con me e mi sento ferito. Come faccio a gestire questo dolore incredibile che è stato un modello per tutta la mia vita da adulto? reddit Accoltella un giovane a Marano: la Polizia di Stato denuncia un 14enneAccoltella un giovane a Marano di Napoli: denunciato un 14enne. Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha denunciato un 14enne per lesioni personali. Gli agenti del Commissariato Arenella ... ilmattino.it Pescara Vecchia: rissa e coltellate, un giovane feritoUn giovane è rimasto ferito da coltellate a Pescara Vecchia, a seguito di una rissa scoppiata davanti a un locale e conclusasi sul ponte D’Annunzio. Al momento, i motivi all’origine dell’episodio non ... it.blastingnews.com