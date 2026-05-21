Giovane ferito con un fendente alla gamba durante tentativo rapina

Da anteprima24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, un giovane di 21 anni si è recato al pronto soccorso dell’ospedale del Cto di Napoli con una ferita da arma da taglio alla gamba. La ferita si è verificata durante un tentativo di rapina. I soccorsi hanno medicato la ferita e avviato le procedure di emergenza. La polizia sta conducendo indagini per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali coinvolti. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Un giovane di 21 anni si è presentato nella tarda serata di ieri al pronto soccorso dell’ ospedale del Cto di Napoli: aveva una ferita alla gamba da arma da taglio. La vittima, secondo una prima ricostruzione, stava percorreva in sella al proprio scooter via Taverna Rossa, a Casavatore, quando sarebbe stato avvicinato da due individui – anche loro su uno scooter – che in un tentativo di rapina l’avrebbero colpito con un fendente alla coscia. Il 21enne, non in pericolo di vita, è stato trasferito dal Cto al Cardarelli. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della caserma di Casavatore.  L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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