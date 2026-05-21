Tentano di rapinarlo e poi lo accoltellano | 21enne ferito a Casavatore
Un giovane di 21 anni è stato coinvolto in un tentativo di rapina a Casavatore, durante il quale è stato ferito da colpi di arma da taglio. Dopo l'aggressione, è stato trasportato in ospedale a Napoli, dove è stato medicato per una ferita alla gamba. I carabinieri stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto e individuare eventuali responsabili. La vicenda si è verificata in una zona abitata del comune.
Il giovane è stato ricoverato a Napoli con una ferita alla gamba. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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