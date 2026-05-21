Tentano la fuga ma vengono bloccati | in auto armi e droga

Gli agenti della sezione "Volanti" della Questura di Padova ieri pomeriggio 20 maggio in via Po hanno notato transitare un’Alfa Romeo che, alla vista della pattuglia, ha accelerato l’andatura nel tentativo di eludere il posto di controllo. E' stato richiesto l'intervento di una seconda volante. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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