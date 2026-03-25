Nella serata del 24 marzo, a Palo del Colle, due persone non identificate sono riuscite a penetrare in un’azienda del settore edile lungo la Strada Statale 96. I ladri sono stati sorpresi dall’allarme e sono fuggiti prima di riuscire a portare a termine il furto. Non ci sono stati feriti né danni materiali rilevanti segnalati.

Sventato il tentativo di furto grazie all’allarme e all’intervento delle guardie giurate: danni al capannone ma nessun materiale rubato Tentato furto nella serata del 24 marzo a Palo del Colle, dove ignoti si sono introdotti all’interno di un’azienda del settore edile situata lungo la Strada Statale 96. L’allarme è scattato intorno alle 22:59 e ha attivato immediatamente la centrale operativa dell’istituto di vigilanza Metronotte, che ha avviato le verifiche attraverso i sistemi di videosorveglianza. Dai controlli è emersa la presenza di un individuo all’interno del capannone. A quel punto sono state inviate tre pattuglie sul posto, mentre veniva avvisato anche il titolare dell’azienda. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Ladri "acrobati" tentano il colpo in un'azienda edile di Palo del Colle ma vengono messi in fuga dall'allarme

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