Tentano la truffa dello specchietto ma vengono bloccati dai carabinieri dopo l' inseguimento

Tre persone sono state denunciate a Succivo per aver tentato la truffa dello specchietto. Dopo aver messo in atto il tentativo, sono state fermate dai carabinieri che avevano avviato un inseguimento. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che la truffa andasse a buon fine. La vicenda si è conclusa con il loro blocco e la denuncia.

Nel mirino dei tre un uomo di Castel Volturrno. Sono stati denunciati anche per possesso di armi e ricettazione. Il 23enne conducente della Fiat Panda risultata rubata dovrà rispondere anche per guida senza patente Tre persone sono state denunciate per aver tentato la ‘truffa dello specchietto’. E' accaduto a Succivo. Durante la notte, nell’ambito dei territori di competenza della Compagnia Carabinieri di Marcianise, nel corso di servizio coordinato di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno fermato un 23enne, un 34enne e un 17enne, tutti di residenti ad Afragola (NA). I tre hanno tentato la truffa ai danni di un 34enne di Castel Volturno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

