Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Casavatore mentre tentavano di rubare un’auto in via Palizzi. I militari li hanno fermati con attrezzi da scasso e una refurtiva proveniente da una Fiat 500 poco prima rubata. I responsabili sono stati posti agli arresti domiciliari e dovranno comparire davanti a un giudice nelle prossime ore.

Fermati in via Palizzi con attrezzi da scasso e refurtiva rubata poco prima da una Fiat 500: per i due scattano i domiciliari in attesa di giudizio. I carabinieri della nucleo radiomobile della compagnia di Casoria ha arrestato per tentato furto R.V. 29enne della zona e L.C. 28enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Casavatore, la gazzella percorre via Palizzi quando in lontananza scorge due uomini maneggiare vicino ad una Fiat Panda lì parcheggiata. I militari si avvicinano, i due rimangono sorpresi. Provano a spiegare ma è tutto chiaro: stavano per rubarla. Perquisiti sono stati trovati in possesso attrezzi per lo scasso e uno zaino ed un computer rubati poco prima all’interno di una fiat 500. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Casavatore, tentano furto d’auto: arrestati due uomini dai carabinieri

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