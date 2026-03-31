Vieni in bagno ti devo parlare e lo accoltellano a Scampia a scuola 14enne ferito e due minori denunciati

A Scampia, un ragazzo di 14 anni è stato attirato nel bagno della scuola con un pretesto e lì è stato accoltellato. Il giovane è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Due minorenni sono stati denunciati per aver partecipato all’episodio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nel bagno di una scuola a Scampia. Il 14enne sarebbe stato attirato lì con un pretesto e sarebbe stato ferito alla gamba da un ragazzo di 17 anni, denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma. Un giovane di 15 anni è invece accusato di favoreggiamento: avrebbe nascosto l’arma dopo il ferimento. Studente accoltellato a Scampia: la ricostruzione dei fatti Le indagini dei carabinieri sull'accoltellamento a scuola a Scampia Di cosa sono accusati il 17enne e il 15enne Studente accoltellato a Scampia: la ricostruzione dei fatti L’episodio risale al pomeriggio di lunedì 30 marzo, attorno... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - "Vieni in bagno, ti devo parlare" e lo accoltellano a Scampia a scuola, 14enne ferito e due minori denunciati Articoli correlati Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori(Adnkronos) – Un 14enne è stato accoltellato nel bagno di una scuola nel quartiere Scampia a Napoli: denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un... Leggi anche: Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: due minori denunciati, ipotesi bullismo Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Scampia, 14enne accoltellato nei bagni della scuola: denunciati due minori, ipotesi bullismo; Vieni un attimo in bagno con noi | ragazzino accoltellato per ' gioco' a scuola. Vieni in bagno, ti devo parlare e lo accoltellano a Scampia a scuola, 14enne ferito e due minori denunciatiA Scampia un ragazzo di 14 anni è stato attirato nel bagno della scuola con un pretesto e lì accoltellato alla gamba: due minori denunciati. virgilio.it