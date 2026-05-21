Tenta la fuga dopo la spaccata al supermercato | arrestato dalla polizia

Nella notte, la Polizia di Stato è intervenuta in via Galliano in seguito alla segnalazione di un furto in corso all’interno di un supermercato della zona. L’intervento ha portato all’arresto di un uomo che aveva tentato di scappare dopo aver infranto una vetrina del negozio. La zona, già coinvolta in altri episodi di cronaca come furti e risse, si trova spesso al centro dell’attenzione per questi eventi. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali armi o complici coinvolti.

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La scorsa notte la Polizia di Stato è intervenuta in via Galliano per la segnalazione di un furto in corso all’interno dell'Esselunga della zona, già colpita in passato da numerosi fatti di cronaca, come furti e liti, spesso anche nei giardinetti pubblici antistanti.Gli operatori delle volanti di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LOLLO LACUSTRE SI DIMENTICA DI MUTARE IL MICROFONO IN LIVE... Sullo stesso argomento Tenta la fuga dalla polizia gettando una pistola carica a terra, inseguito e arrestatoLa polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato messinese intercettato a bordo di un’auto, insieme ad un amico, in via Acquedotto. Furto al supermercato: tenta la fuga, fermatoTentativo di furto ieri, giovedì 9 aprile, al supermercato Coop di via Cimabue, nei pressi di piazza Beccaria. Osama Mohamed Shallaby, egiziano, insieme a suo figlio Mohamed Osama di 20, e un altro ragazzo originario del Bangladesh, sabato pomeriggio hanno rincorso e immobilizzato Salim El Koudri, in fuga dopo aver tentato una strage. x.com Cinghiale resta intrappolato nell'intercapedine di un'abitazione: tenta la fuga e prova a rompere il vetro di una finestraMomenti di paura, a Morlupo, poco dopo le 23 di venerdì 15 maggio, quando un grosso cinghiale è caduto ed è rimasto intrappolato nell’intercapedine ... ilmattino.it Sorpreso a spacciare, tenta la fuga e aggredisce i carabinieri: presoArrestato dai carabinieri di Verona un 27enne per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. veronaoggi.it