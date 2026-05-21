Tenta la fuga dopo la spaccata al supermercato | arrestato dalla polizia

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, la Polizia di Stato è intervenuta in via Galliano in seguito alla segnalazione di un furto in corso all’interno di un supermercato della zona. L’intervento ha portato all’arresto di un uomo che aveva tentato di scappare dopo aver infranto una vetrina del negozio. La zona, già coinvolta in altri episodi di cronaca come furti e risse, si trova spesso al centro dell’attenzione per questi eventi. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali armi o complici coinvolti.

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La scorsa notte la Polizia di Stato è intervenuta in via Galliano per la segnalazione di un furto in corso all’interno dell'Esselunga della zona, già colpita in passato da numerosi fatti di cronaca, come furti e liti, spesso anche nei giardinetti pubblici antistanti.Gli operatori delle volanti di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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